اكتشفوا كل جديد حول حقيقة صرف راتبين لحساب المواطن في ديسمبر 2024 وفقا لاوامر ملكية.. وزارة الموارد البشرية توضح - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:18 مساءً - حقيقة صرف راتبين لحساب المواطن في ديسمبر 2024 يبحث عنها الالاف من المواطنين المستفيدين من هذا الدعم المالي الذي يصرف بشكل شهري، وذلك بالتزامن مع اقتراب صرف حساب المواطن دفعة شهر ديسمبر خلال الساعات القادمة حيث سيتم ايداع الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين في الساعات الاولى من صباح غدا الثلاثاء، وقد كشفت وزارة الموارد البشرية حقيقة صرف راتبين لحساب المواطن واليكم التفاصيل.

حقيقة صرف راتبين لحساب المواطن في ديسمبر 2024

ويبحث الالاف حاليا عن حقيقة صرف راتبين لحساب المواطن في ديسمبر 2024 بعدما انتشرت شائعات حول هذا الأمر، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية أن كافة الاخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت حول هذا الأمر عارية تماما من الصحة، حيث سيحصل كل مواطن على قيمة الدعم المخصص له فقط بالإضافة إلى الدعم الاضافي الذي وجه الملك سلمان بن عبد العزيز باستمرار صرفه حتى نهاية العام القادم 2025.

طريقة حساب دعم حساب المواطن 2024

أما عن طريقة حساب دعم حساب المواطن 2024 فيمكنك تحديد واحتساب قيمة الدعم الذي ستحصل عليه باستخدام حاسبة الدعم التقديرية، وذلك باتباع تلك الخطوات:

قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن.

قم بعمل تسجيل دخول إلى حسابك من خلال ادخال كافة البيانات المطلوبة منك.

قم باختيار ايقونة “الحاسبة التقديرية” والضغط عليها.

ادخل عدد افراد الاسرة واجمالي الدخل الشهري لها.

اضغط على كلمة “احسب”.

انتظر بضع لحظات حتى تظهر أمامك قيمة الدعم المستحق الخاص بك.

علما بأن التسجيل في حساب المواطن لايزال مستمر وفقا لأوامر ملكية، وقد أوضح حساب المواطن، أنه عند التقديم على البرنامج، يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات، كما لابد من توافر الشروط بك.