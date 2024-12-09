“بشري سارة” حقيقة تمديد دعم حساب المواطن لجميع المستفيدين حتي نهاية 2025 - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:18 مساءً - تقوم دولة السعودية بتقديم دعم لمواطنيها يسمي حساب المواطن لجميع المستفيدين التي يساعدهم في سد حاجاتهم والتغلب علي ظروف الدولة من خلال مواجه الأسعار، ويعد البرنامج من أهم البرامج التي طرحتها الدولة من أجل تقديم يد العون للأسر المحتاجة/ ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نعرض لكم حقيقه الخبر.

حقيقة تمديد دعم حساب المواطن لجميع المستفيدين حتي نهاية 2025

تساءل الكثير من المواطنين علي أحقه هذا الخبر أم أنه ليس له أساس من الصحة لترد الجهات المعنية داخل الدولة بتمديد مدة الدعم لتنتهي بنهاية عام 2025 وتم فتح باب التسجيل علي الدعم للمواطنين من خلال الرابط الرسمي الخاص بوزارة الضمان الاجتماعي الذي سوف نعرضه لكم في السطور الاتية.

شروط التقديم علي حساب المواطنين 2025

فدمت وزارة الضمان بعض الشروط التي يجب ان تتوافر في من يرغب في التقديم علي الدعم وهي: