اكتشفوا كل جديد حول “ألحقى قبل النفاذ” عروض لولو هايبر ماركت السعودية من 11 حتى 17 ديسمبر 2024 على المنتجات الغذائية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:37 مساءً - “عروض لوو هايبر ماركت السعودية” أصبحت الجملة البحثية التى تشغل محركات البحث الالكترونى، حيث يتميز لولو هايبر بتوافر الكثير من العروض الجبارة باستمرار، لذلك العديد من ربات المنازل يسعون دائما لاستغلال هذه العروض، فالعروض من يوم 11 ديسمبر الى يوم 17 ديسمبر تضم مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية والشاشات، وأيضا عروض على السلع الاستهلاكية والمنظفات، وبسبب كثرة البحث عن العروض سوف نوفرها لكم فى السطور الاتية.
عروض لولو هايبر ماركت السعودية من يوم 11 ديسمبر حتى17 ديسمبر 2024
عروض لولو هايبر ماركت السعودية على المنتجات الغذائية
- ساديا صدور دجاج 450 جرام مقدمة داخل العرض بسعر 15 ريال
- كريمة طبخ 1 لتر مقدمة داخل العرض بسعر 10 ريال بدلاً من 24.95 ريال ويوجد أيضاً
- المحروس البلدي أرز أصفر طويل الحبة 5 كجم مقدم داخل العرض بسعر 20 ريال
- وأرز الشعلان بسمتي طويل الحبة 5 كجم مقدم داخل العرض بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال
- نادك جبنه موتزاريلا مبشورة 500 جرام مقدمة داخل العرض بسعر 15 ريال
- داري بطاطس مقليه 2 كيلو مقدمة داخل العرض بسعر 15 ريال
- ودو دجاج 1.3 كيلو مقدمة داخل العرض بسعر 15 ريال
- حلاوة حلواني سادة سعر الكيلو مقدم داخل العرض بسعر 15 ريال
- لبنه تركية سادة سعر الكيلو مقدم داخل العرض بسعر 15 ريال
- جبنه شيدر نيوزيلاندية طبيعية مقدمة داخل العرض بسعر 30 ريال للكيلو
- تمور صقعي متوسطة مقدمة داخل العرض بسعر 30 ريال للكيلو
- لوز ذهبي أمريكي مقدم داخل العرض بسعر 35 ريال للكيلو
- جوزة الطيب محمصة داخل الصدفة صينية 500 جرام مقدم داخل العرض بسعر 20 ريال.
- شوفان 450 جرام 3 حبات مقدمة داخل العرض بسعر 10 ريال بدلاً من 23.92 ريال.
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