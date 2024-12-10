اكتشفوا كل جديد حول “بأعلى جودة” تردد قناة ATV التركية لمــتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 Kurulus Osman - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:29 صباحاً - رائج الان التساؤل على مواقع البحث عن تردد قناة ATV التركية الجديد 2025 على مختلف الأقمار الصناعية ، وهذا من قبل كل عشاق ومحبين المسلسلات التركية الحصرية التي تقدمها هذه القناة ، ومن ابرز الاعمال الدرامية التي تعرضها هذه القناة هو مسلسل قيامة المؤسس عثمان ، الذي يعد من الاعمال التاريخية التي حصدت شهرة واسعة في انحاء الوطن العربي ، وهذا منذ بداية انطلاق أولى حلقاته ، ومن خلال السطور التالية سوف نوفر لكم متابعينا التفاصيل الكاملة عن تردد قناة ATV التركية.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2025

تقوم قناة أي تي في التركية بعرض المسلسل التاريخي قيامة المؤسس عثمان، وبالحديث عن المسلسل فمن المقرر ان تعرض الحلقة 174 من الموسم السادس في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة ATV التركية نايل سات

قم بكاتبة البيانات التي تخص تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات في الحقول المخصصة لها ، وجاء التردد الجديد كالاتي:

جاء تردد القناة ليكون: 12034.

بينما معدل الترميز هو: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ومعدل الاستقطاب يكون: عمودي.

وجودة القناة يكون: عالية.

تردد قناة ATV التركية عرب سات

القمر الصناعي المستقبل للقناة يكون: عرب سات