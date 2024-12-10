اكتشفوا كل جديد حول البلطي بكام؟.. أسعار السمك والمأكولات البحرية بالأسواق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:03 صباحاً - تستمر أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في مصر بالتفاوت نتيجة للطلب الكبير على هذه المنتجات الطازجة، شهدت الأسواق اليوم تغيرات ملحوظة في أسعار الجمبري، السمك البلطي، والكابوريا، مع استمرار الإقبال على متابعة هذه الأسعار من قبل المواطنين، وتعد الأسماك خيارا صحيا وشعبيا على المائدة المصرية، مما يجعلها محور اهتمام يومي للمستهلكين.

أبرز أسعار الجمبري والأسماك الفاخرة

الجمبري سجل أسعارا مرتفعة نسبيا اليوم، حيث بلغ سعر الكيلو من الجمبري الجامبو 457.1 جنيها، بينما جاء الجمبري الوسط بسعر 247.9 جنيها، أما السبيط فقد بلغ سعر الكيلو 313.91 جنيها، ويعد من الخيارات المفضلة لعشاق المأكولات البحرية، في سياق مشابه، بلغت أسعار المرجان وسط 113.6 جنيها، والكابوريا 135 جنيها للكيلو، مما يعكس تنوع الأسعار حسب النوع والجودة.

أسعار السمك البلطي والأنواع الشائعة

السمك البلطي، وهو الأكثر تداولا في الأسواق المصرية، شهد استقرارا نسبيا، حيث بلغ سعر الكيلو من البلطي الصغير 65.97 جنيها، بينما وصل سعر البلطي الممتاز إلى 95.62 جنيها، أما البلطي الفاخر في شكل فيليه بلطي، فقد حقق سعرا قدره 165.68 جنيها، هذه الأسعار تجعل البلطي خيارا مناسبا لمختلف الفئات، خاصة لمحبي الأسماك ذات السعر المتوسط والجودة الجيدة.

توقعات السوق وتحليل الأسعار

تعكس أسعار اليوم اتجاه السوق نحو الطلب المرتفع على الأسماك الطازجة، مع تأثير واضح لعوامل مثل تكاليف النقل والموسمية، وينصح المستهلكون بمراجعة الأسعار في مختلف الأسواق للحصول على أفضل قيمة مقابل المال، الأسماك تظل خيارا غذائيا مميزا بفضل فوائدها الصحية وتنوع خياراتها.