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“الذهب راكب الصارخ وطالع”.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 الجنيه الذهب يسجل رقم قياسي - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:03 صباحاً - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا جديدا مع بداية تعاملات الثلاثاء، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا مستوى قياسيا جديدا مقارنة بالفترات السابقة، ويأتي هذا الارتفاع متأثرا بالتغيرات في سعر الذهب عالميا بالدولار في البورصات الدولية، مما يعكس دور الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية المستمرة.

أسعار الذهب في السوق المحلي

بلغ سعر الذهب عيار 24، المعروف بنقائه العالي، 4331 جنيها للجرام في بداية تعاملات اليوم، أما عيار 21، الذي يعتبر الأكثر رواجا في مصر، فقد ارتفع إلى 3790 جنيها للجرام، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي، بالنسبة لعيار 18، الذي يتميز بتصاميمه العصرية وأسعاره المقبولة، فقد سجل 3248.57 جنيها للجرام، على مستوى الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، استقر سعره عند 30320 جنيها، وعند إضافة المصنعية، يتراوح السعر النهائي لعيار 21 بين 3890 و3940 جنيها للجرام، حسب المنطقة وتكاليف التصنيع.

“الذهب راكب الصارخ وطالع”.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 الجنيه الذهب يسجل رقم قياسي

الأسعار العالمية وتأثيرها على السوق

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأوقية إلى 2672 دولارا، مدفوعا بحالة عدم الاستقرار الاقتصادي في الأسواق المالية العالمية، ويتجه المستثمرون نحو الذهب كخيار آمن لحماية استثماراتهم، مما ساهم في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، ويتوقع الخبراء أن يستمر الذهب في تسجيل ارتفاعات تدريجية مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، مما يجعل مراقبة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمستهلكين الراغبين في الشراء أو الاستثمار.

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