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يلا استعدواا …. موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 حسب بيان وزارة التربية والتعليم - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول يلا استعدواا …. موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 حسب بيان وزارة التربية والتعليم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:03 صباحاً - موعد امتحانات الترم الاول 2024 حسب بيان وزارة التربية والتعليم ننقلها الان امام حضراتكم، حيث من المخطط على ان تستعد وزارة التربية والتعليم على عقد اختبارات الفصل الدراسي الاول بداية من الاسبوع الاول من يناير على شكل سنبدأ فى توضيحه الان عبر موقعكم الاخباري اقرا نيوز بشكل مفصل.

موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025

اعلنت وزارة التربية والتعليم على ان موعد امتحانات الترم الاول من المخطط على ان تبدأ بداية من يوم 29 ديسمبر وذلك بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الابتدائي، على ان يبدأ بعد هذا الامر طلاب النقل فى المرحلة الابتدائية والإعدادية وكذلك الثانوية اختباراتهم فى الفصل الدراسي الاول بداية من يوم 11 يناير المقبل، على ان ينتهي الطلاب من تأدية اختباراتهم فى صباح يوم 16 يناير، على ان يستعد بعد هذا التاريخ طلاب الشهادة الاعدادية من تأدية الاختبارات المقررة عليهم بداية من يوم 18 يناير المقبل على ان تنتهي عقد اختبارات الفصل الدراسي الاول فى صباح يوم الثالث والعشرون من يناير المقبل، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم على ان اختبارات المواد الغير مضافة للمجموعة سيتم بدء عقدها قبل عقد اختبارات الفصل الدراسي الاول.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الجامعات

اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي على ان عقد اختبارات الفصل الدراسي الاول ستكون بداية من يوم 4 يناير المقبل حتي يوم 25 يناير المقبل، على ان تعقد بعدها اجازة نصف العام الدراسي بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات بداية من يوم 25 يناير الي يوم 8 فبراير، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الثاني بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة والحكومة وكذلك الجامعات بداية من يوم 8 فبراير المقبل.

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يلا استعدواا …. موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 حسب بيان وزارة التربية والتعليم - كلمتك نيوز

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