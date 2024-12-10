اكتشفوا كل جديد حول استقبل تردد أون تايم سبورت 2024 الجديد على النايل سات لمتابعة أهم المباريات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:43 صباحاً - يعتبر تردد قناة أون تايم سبورت الرياضة هو أهم ما يبحث عنه الكثيرون تلك الفترة إذ تعتبر واحدة من الفضائيات الرياضية الهامة البارزة التي تقدم المحتوى الخاص بها بشكل يومي، وهو محتوى رياضي مميز من الممكن متابعته من خلال القناة التي تعد من القنوات التي تعرض كل ما يهم مشجعي كرة القدم من مباريات محلية وأحداث عالمية كروية، يفضل الكثير من المشجعين متابعتها،وسوف نستعرض كل ما يخص تردد أون تايم سبورت للرياضة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2024

يمكن تثبيت القناة أون تايم سبورت للرياضة والاستمتاع بكل ما تقوم ببثه من برامج رياضية عن طريق اتباع التردد التالي، وكتابة كل بياناته في الخانات المخصصة أثناء القيام بخطوات البحث على جهاز الريسيفر حتى يتم تثبيت التردد الخاص بالقناة وحفظها على التلفاز.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500,

معامل التصحيح: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: إتش دي.

تردد أون تايم سبورت على عرب سات

القناة الفضائية أون تايم سبورت قناة رياضية هامة يمكن أيضا ضبط التردد الخاص بها عن طريق بيانات القمر الصناعي عرب سات، وإحداثيات التردد نذكرها من خلال ما يأتي:

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط قناة أون تايم سبورت على التلفاز

بعد أن يتم الاطلاع على جميع المعلومات التي تتعلق بالتردد الخاص بقناة أون تايم سبورت على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، من الممكن أن تتم خطوات تثبيت وحفظ أون تايم سبورت على الريسيفر من خلال ما يأتي في الخطوات المقبلة: