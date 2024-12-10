اكتشفوا كل جديد حول كيلو السكر بكام في السوق؟.. أسعار الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:23 صباحاً - تزايدت معدلات البحث اليوم عن أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية، حيث يسعى المواطنون لمتابعة حركة الأسعار اليومية لمواد الغذاء الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت، ونقدم فيما يلي تحديثا لأسعار أبرز السلع وفقا لبيانات بوابة مجلس الوزراء.

أسعار الحبوب والسلع الغذائية

اليكم أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء وهي على النحو التالي:

الأرز المعبأ: بلغ سعر الكيلو اليوم 33.18 جنيها.

الفول المعبأ: سجل سعره 55.58 جنيها للكيلو، ليبقى خيارا هاما ضمن قائمة السلع الأساسية.

الدقيق المعبأ: سجل سعر الكيلو 25.7 جنيها، وهو عنصر أساسي في تحضير المخبوزات والأطعمة اليومية.

العدس المعبأ (صحيح): ارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 59.88 جنيها، مما يعكس الطلب المتزايد مع دخول فصل الشتاء.

أسعار الزيت والسكر والمكرونة

زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة): سجل سعر اللتر 90.44 جنيها، وهو ما يبرز تأثير تكاليف الإنتاج والنقل على الأسعار.

السكر المعبأ: وصل سعر الكيلو إلى 36.22 جنيها، وسط استقرار نسبي في السوق.

المكرونة المعبأة: بلغ سعر الكيلو 31.45 جنيها، مما يعكس أهميتها كعنصر غذائي رئيسي في المائدة المصرية.

البيض البلدي: سجلت البيضة الواحدة 6.22 جنيه، مع ارتفاع طفيف في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة.

نظرة مستقبلية على السوق

تشهد أسعار السلع الأساسية تذبذبا مستمرا نتيجة لعوامل مختلفة مثل التكاليف العالمية وحالة السوق المحلية، وينصح المستهلكون بمراقبة الأسعار واتخاذ قراراتهم الشرائية بناء على احتياجاتهم وأولوياتهم.