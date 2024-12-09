اكتشفوا كل جديد حول التعليم تعُلن.. موعد امتحانات الترم الأول 2024/2025 في كافة المراحل التعليمية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - موعد امتحانات الترم الأول لجميع المراحل يبحث عنه الطلبة وأولياء الأمور، فمن المعروف أن العام الدراسي الأول قد أوشك على الانتهاء، وبالتالي يريد الكثير من الطلاب معرفة موعد الامتحانات من أجل المذاكرة والمراجعة الجيدة، لكي يقوموا بتأدية الاختبارات على أكمل وجه ممكن، وبالتالي يتسائلون عن موعد امتحانات الترم الأول 2025 لكافة المراحل العليمية وهو ما سنقدمه لكم في هذا المقال حسب التعليمات الآتية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

لا زال عدد كبير من الطلاب يتساءلون عن موعد امتحانات الترم الأول لجميع المراحل التعليمية، حيث أنها ستبدأ من من يوم السبت الذي يوافق الحادي عشر من شهر يناير 2025، تبعاُ لما جاء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يكون ذلكل جميع طلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصفالثاني الثانوي.

موعد امتحانات الترم الأول للجامعات

تم الإعلان عن موعد امتحانات الترم الأول للجامعات من قبل وزارة التربية والتعليم، على أن تبدأ الاختبارات من اليوم الموافق الخامس من شهر يناير القادم، حيث يتم الانتهاء منها في يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير القادم أي من نفس الشهر.

حسب ما جاء من الخطة الزمنية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر استمرار امتحانات الترم الأول لعام 2025 لطلاب صفوف النقل في مختلف المراحل التعليمية الثلاثة لمدة تصل إلى أسبوعين، كما سوف يتم الانتهاء منها يوم الخميس الموافق الثالث من شهر يناير 2025.

موعد اجازة نصف العام 2025

يحتاج الطلاب إلى فترة من الراحة بعد التعب والجهد الذي بذلوه في فترة الامتحانات، وبالتالي سوف تمنحهم الوزارة إجازة نصف العام الدراسي2025 من يوم السبت الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر يناير 2025 وسوف تظل لمدة أسبوعين.

وكان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أوضحت أن الامتحانات ستكون من داخل المنهاج الدراسي، وسيتم مراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة ودعتهم للاستعداد بشكل جيد من أجل تحقيق أفضل الدرجات في امتحانات الفصل الدراسي الأول.