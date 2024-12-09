اكتشفوا كل جديد حول “من تفريزات رمضان”…طريقة سهله لتخزين الطماطم بمكون واحد بس هتعيش معاكي اطول فتره ممكنه - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:19 مساءً - الطماطم من المكونات الأساسية في المطبخ المصري، حيث تدخل في معظم الوصفات اليومية، ومع ارتفاع أسعارها خلال غير موسمها، تلجأ الكثير من السيدات إلى تخزينها للاستفادة منها في أوقات الحاجة، خاصة في رمضان الذي تكثر فيه التحضيرات اليومية للأطعمة، إذا كنتي تبحثين عن طريقة مثالية لتخزين الطماطم وحفظها في الفريزر لمدة تصل إلى عام كامل دون أن تفقد لونها أو طعمها الطازج، فتابعي هذا الدليل البسيط.

الطريقة المثالية لتخزين الطماطم في الفريزر

اختيار الطماطم المناسبة:

اختاري ثمار الطماطم الناضجة والطازجة، وابتعدي عن الطماطم الطرية أو التي تحتوي على أي تلف، كلما كانت الثمار طازجة، كان التخزين أفضل.

تنظيف وتجهيز الطماطم: اغسلي الطماطم جيدا بالماء للتخلص من أي شوائب أو بقايا أتربة. قومي بتجفيفها تماما باستخدام منشفة نظيفة.

طريقة التقشير والتقطيع: إذا كنت تفضلين تخزين الطماطم المقشرة، ضعيها في ماء مغلي لمدة دقيقة ثم انقليها مباشرة إلى ماء بارد، سيسهل هذا تقشير القشرة. قطعي الطماطم إلى مكعبات صغيرة أو اتركيها كما هي حسب رغبتك واستخدامك لاحقا.

التجميد: ضعي الطماطم المقطعة أو المهروسة في أكياس حفظ محكمة الغلق أو عبوات بلاستيكية مخصصة للفريزر. أفرغي الهواء تماما من الأكياس قبل إغلاقها لضمان تخزين أطول. اكتبي تاريخ التخزين على كل كيس حتى يسهل عليكي معرفة مدة التخزين.



نصائح لضمان جودة الطماطم بعد التجميد

عدم تخزينها بالكامل:

من الأفضل تقطيع الطماطم أو عصرها قبل التخزين لتوفير المساحة وتسهيل استخدامها.

استخدام كميات محددة:

قسمي الطماطم إلى أكياس صغيرة حسب الكمية التي تستخدمينها عادة في الطهي، لتجنب إعادة التجميد.

تجنب التجميد في أوعية زجاجية:

استخدمي أوعية بلاستيكية مرنة لتجنب الكسر أو تلف الحاويات بسبب التجميد.

استخدامات الطماطم المجمدة في الطهي

تحضير الصلصات:

تستخدم الطماطم المجمدة لتحضير الصلصة الحمراء للمكرونة أو المحاشي بسهولة.

في الشوربات واليخنات:

يمكن إضافة الطماطم المجمدة مباشرة إلى الشوربة أو اليخنة دون الحاجة إلى تذويبها مسبقا.

عصير الطماطم:

اخلطي الطماطم المجمدة بالخلاط لتحضير عصير طماطم طبيعي وسريع.

فوائد تخزين الطماطم بهذه الطريقة

تخزين الطماطم في الفريزر يساعدكي على الاستفادة منها طوال العام، مع الحفاظ على لونها الطبيعي وطعمها الطازج، كما يخفف من عبء شراء الطماطم بأسعار مرتفعة خارج موسمها، ويوفر الوقت والجهد خلال تحضيرات رمضان.