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الأخضر في القمة .. ارتفاع سعر الدولار الان الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية والسوق السوداء - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول الأخضر في القمة .. ارتفاع سعر الدولار الان الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية والسوق السوداء - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:19 مساءً - شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من التساؤلات عن سعر الدولار الان في السوق السوداء مقابل الجنية المصري، والجدير بالذكر ان هناك تأثير محلوظ من جانب الدولار في حركة التجارة المحلية والعالمية، بجانب تأثير علي الاقتصاد الخاص بالدول، وسوف نتعرف علي كافة التفاصيل من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن سعر الدولار الان من خلال متابعة هذا المقال.

ارتفاع سعر الدولار الان في البنوك

نتعرف علي سعر الدولار في البنوك المصرية علي النحو التالي:

  • وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الي 50.58 جنيه للشراء. بينما 50.68 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في بنك مصر الي 50.58 جنيه للشراء. بينما 50.68 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الي 50.58 جنيه للشراء. بينما 50.68 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى الي 50.58 جنيه للشراء. بينما 50.68 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في بنك القاهرة الي 50.58 جنيه للشراء. بينما 50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

  • وصل سعر 1 دولار اليوم في السوق السوداء اليوم الي 49 جنية مصري.
  • وصل سعر 5 دولار اليوم في السوق السوداء اليوم الي 247 جنية مصري.
  • وصل سعر 50 دولار اليوم في السوق السوداء اليوم الي 2,465 جنية مصري.
  • وصل سعر 100 دولار اليوم في السوق السوداء اليوم الي 4,930 جنية مصري.
  • وصل سعر 500 دولار اليوم في السوق السوداء اليوم الي 24,650 جنية مصري.
  • وصل سعر 1000 دولار اليوم في السوق السوداء اليوم الي 49,300 جنية مصري.

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