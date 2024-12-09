اكتشفوا كل جديد حول بعد ايداع الدفعة 86 … حقيقة اضافة 1000 ريال اضافة لمستفيدي حساب المواطن لشهر ديسمبر - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:19 مساءً - حقيقة اضافة 1000 ريال اضافي لمستفيدي حساب المواطن الان نوضحها مع حضراتكم حيث بدأت وزارة الموارد والتنمية البشرية بالاستعداد من أجل صرف الدفعة الجديدة من دفعات حساب المواطن، لهذا الأمر سنبدأ فى عرض كل التفاصيل المتعلقة حول تلك الدفعة الان.

حقيقة اضافة 1000 ريال اضافي لمستفيدي حساب المواطن

فى الساعات الأخيرة بدأت الأخبار تتزايد حول صرف مبلغ اضافي على حساب المواطن لمستفيدي البرنامج، على ان تأكد على الفور وزارة الموارد والتنمية البشرية على لا صحة حول صرف زيادة على دفعة حساب المواطن، وان الدفعة ستصرف كما هو معتاد، على ان تأكد وزارة الموارد والتنمية البشرية على ان جميع الأخبار الرائجة حول صرف زيادة جديدة فى دفعة حساب المواطن ماهي الا اخبار خالية تماماً من الصحة، للتأكد وزارة الموارد والتنمية البشرية على ان الجميع سيتمكنوا من صرف مستحقات الدفعة 86 من برنامج حساب المواطن من اللحظة الحالية، على ان نوضح مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية بالخطوات طرق الاستعلام عن دفعة حساب المواطن الان.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

نوضح مع حضراتكم بالخطوات طرق الاستعلام عن حساب المواطن بشكل الكتروني من موقع حساب المواطن الرسمي وذلك بالاسم الرباعي وبرقم الهوية الخاصة بالمواطن على الشكل التالي: