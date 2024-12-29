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«التعليم» توضح طريقة توزيع الطلاب في الحجرة الامتحانية أثناء امتحانات الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

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«التعليم» توضح طريقة توزيع الطلاب في الحجرة الامتحانية أثناء امتحانات الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» توضح طريقة توزيع الطلاب في الحجرة الامتحانية أثناء امتحانات الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:01 مساءً - امتحانات الترم الأول 2025.. استعدادًا لإجراء الامتحانات، أرسلت المديريات التعليمية، خطابًا هامًا للإدارات والمدارس، ينص على عدة تعليمات هامة بشأن امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل.

تعليمات لعقد امتحانات الترم الأول 2025

وجهت مديريات التربية والتعليم، عدة تعليمات هامة بشأن امتحانات الترم الأول 2025، موضحة أنه يتم توزيع الطلاب المؤديين لامتحانات الترم الأول 2025 على الحجرات الامتحانية.

امتحانات الترم الأول 2025

طريقة توزيع الطلاب في امتحانات الترم الأول 2025

وأوضحت المديريات، أنه يتم توزيع الطلاب لكي يجلس طالب من الصف الأول الإعدادي بجوار الطالب من الصف الثاني الإعدادي، على أن تشمل الغرفة الامتحانية على 20 طالب كحد أقصى.

زيادة أعداد الطلاب في الحجرة الواحدة بحد أقصى 24

وأشارت المديريات، إلى أنه يتم زيادة عدد الطلاب داخل الحجرة الواحدة، في حالة العجز الشديد في الحجرات أو عدد الملاحظين في المدرسة، ليكون أقصى عدد في الغرفة 24 طالب فقط.

طباعة وتسليم امتحانات الترم الأول 2025

وأكدت المديريات، على إدارات التربية والتعليم التنبيه على المدارس، بضرورة إشراف المرحلة بالإدارة التعليمية التابع لها على أعمال طباعة وتسليم امتحانات الترم الأول 2025، وسرعة موافاة إدارة التعليم بالمديرية بالإحصاء اليومي لغياب الطلبة «عام / مهني».

امتحانات الترم الأول 2025

إخطار المديرية بالمدارس التي تعمل بالفترة المسائية

ووجهت مديريات التربية والتعليم، بضرورة إخطار التعليم الإعدادي التابع للمديرية عن المدارس التي تعمل في الفترة المسائية في الإدارة، وتعقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلابها في الفترة الصباحية، حتي يتسنى اتخاذ اللازم نحوها.

موافاة الإدارة بالمدارس التي بها عجز معلمين

وأضافت، أنه يجب متابعة التوجيهات المعنية بالإدارات التعليمية بكافة المحافظات، في تشكيل قوافل لتقدير الدرجات بالمدارس التي لا يوجد بها عجز معلمين لعدم انفراد أحد منهم بالتقدير.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 من نفس الشهر، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية من يوم السبت 18 وحتى الخميس 23 يناير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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