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“عاجل” موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب المدارس والجامعات خاصة وحكومة - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول “عاجل” موعد امتحانات الترم الاول 2024/2025 لطلاب المدارس والجامعات خاصة وحكومة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - يعد موعد امتحانات الترم الاول من أبرز الموضوعات البحثية التي تزايدت معدلات البحث عنها خلال وقتنا الحالي وخصوصا أننا على مشارف نهاية الفصل الدراسي الأول،  حيث يرغب العديد من الطلاب في التعرف على موعد بداية الامتحانات حتى يكونوا على استعداد لهذه الفترة الحاسمة من العام الدراسي، ولهذا سوف نوضح موعدها عبر السطور القادمة، بالإضافة إلى ذكر موعد إجازة نصف العام الدراسي الأول.

موعد امتحانات الترم الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الاول التي من المقرر أن تكون بدايتها من يوم السبت 11 يناير 2025 حيث يشمل هذا الموعد امتحانات الصفوف الانتقالية في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي،  وستقام هذه الامتحانات طبقا  للجداول التي صدرت عن الوزارة وذلك بعد التنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة وذلك من أجل  سير العملية الامتحانية بشكل منظم ومرتب، وأما بالنسبة للطلاب الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي فقد تكون مواعيد امتحاناتهم مختلفة قليلاً حسب كل إدارة تعليمية.

موعد إجازة المدارس الفصل الدراسي الأول

وبعد أن أوضحنا موعد امتحانات الترم الاول يجب أن نشير إلى أن إجازة نصف العام الدراسي 2025  ستبدأ من يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة 15 يومًا أي حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025، والجدير بالذكر أن هذه الإجازة تمثل فترة هامة للطلاب حيث توفر لهم فرصة للراحة واستعادة النشاط قبل بدء الفصل الدراسي الثاني الذي سينطلق يوم السبت 8 فبراير 2025.

وكما تمثل إجازة نصف العام فرصة مثالية للطلاب ليس فقط للاسترخاء والراحة، بل أيضًا لمراجعة المواد الدراسية استعدادًا للفصل الدراسي الثاني،  ويمكن للطلاب استغلال هذه الفترة في تنمية مهاراتهم الشخصية من خلال ممارسة العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تساهم في تطويرهم سواء على الصعيد الأكاديمي أو الاجتماعي.

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