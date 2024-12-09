اكتشفوا كل جديد حول اعرف هتمتحن امتى .. مواعيد امتحانات الترم الاول 2025 في المدارس جميع المراحل ابتدائي واعدادي وثانوي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - يبحث أولياء الأمور وآلاف الطلاب الطالبات من خلال محركات البحث عن مواعيد امتحانات الترم الاول 2025 في المدارس، ولذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن الجداول الخاصة بالاختبارات بهدف استعداد الطلاب إلى أداء الامتحانات بأكمل وجهه ومعرفة كافة المواعيد من بداية ونهاية الاختبارات وذلك عقب وضع الجدول الرسمي لاختبارات الصف الأول والثاني الثانوي، من خلال الفقرات القادمة سوف نعرض كافة التفاصيل.

مواعيد امتحانات الترم الاول 2025 في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما قامت بالكشف أن بداية الامتحانات سوف تكون يوم 11 يناير 2025 لكافة صفوف المراحل الدراسية والتي تستمر الامتحانات إلى 23 من شهر يناير القادم، وفي ذلك الوقت أعلنت الوزارة بأن تم تحديد مواعيد الامتحانات في جميع المدارس سواء كانت اللغات الخاصة أو الرسمية وذلك طبقا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها للفصل الدراسي الأول.

كما ينتظر أن تبدأ الإمتحانات الخاصة بالصفوف الإعدادية يوم 11 إلى يوم 16 من يناير 2025 في كافة المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية أيضا وبداية امتحانات الصف الثالث إلى السادس الإبتدائي، كما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي من يوم 18 إلى يوم 23 من يناير 2025 وفقا للخريطة الزمنية التي تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية.

إجازة الفصل الدراسي الأول الرسمية

قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالكشف عن موعد إجازة الفصل الترم الأول لعام 2024/2025 الذي من المقرر أن تبدأ بالشكل رسمي في كافة المراحل والصفوف الدراسية أبتداءً من السبت 25 من شهر يناير 2025 سوف تستمر لمدة أسبوعين تنتهى يوم 6 فبراير 2023 الموافق الخميس ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير الموافق السبت وتستمر العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعا.

امتحانات الثانوية العامة 2025

في صدد حديثنا عن موعد امتحانات الترم الاول 2025 في المدارس، قد تم الإعلان أيضا من قبل وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة والذي من المقرر أن تكون يوم 14 يونيو 2025 الموافق السبت هو بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة وسوف يتم إعلان الجدول بشكل رسمي قبل فترة كافية حتى يتمكن الطلاب من مراجعة كافة المناهج الدراسية.