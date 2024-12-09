اكتشفوا كل جديد حول بشرة خير …. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وفقاً لبيان وزارة المالية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وفقاً لبيان وزارة المالية نوضحه مع حضراتكم الان حيث بدء العد التنازلي تجاه العمل على صرف مرتبات الموظفين عبر ماكينات الصراف الي اي تي ام ومن خلال مكاتب البريد، حيث جميع مؤشرات البحث على جوجل أصبحت مرتفعة من أجل التحقق من مرتبات الموظفين خاصة مع انتشار عدد كبير من الاخبار حول تبكيرها، لهذا سننقل عبر موقعكم الاخبار اقرا نيوز تفاصيل صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

اعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، حيث من المخطط على ان تبدأ وزارة المالية العمل على اتمام صرف رواتب الموظفين على مدار خمسة ايام متتالية، حيث من المقرر على ان تبدأ وزارة المالية العمل على إتمام صرف رواتب الموظفين بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق ميلادياً اليوم الثالث والعشرون من ديسمبر على ان ينتهي العمل على اتمام صرف مرتبات الموظفين فى اليوم السادس والعشرون من ديسمبر المقبل، حيث ستنظم وزارة المالية العمل على صرف مرتبات الموظفين على نطاق ايام جاءت على الشكل التالي:

ياتي اليوم الاول لصرف مرتبات الموظفين فى صباح اليوم الثاني والعشرون من ديسمبر

يأتي اليوم الثاني لصرف مرتبات الموظفين فى صباح اليوم الثالث والعشرون من ديسمبر

بينما اليوم الثالث من صرف مرتبات الموظفين فى اليوم الرابع والعشرون من ديسمبر

بينما اليوم الرابع من صرف مرتبات الموظفين في اليوم الخامس والعشرون من ديسمبر

بينما اليوم الخامس لصرف مرتبات الموظفين فى اليوم السادس والعشرون من ديسمبر المقبل

اماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر

عند الحديث عن اماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر، فقط اكدت وزارة المالية على ان الوزارة ستلتزم على ايداع مرتبات الموظفين من خلال حسابات الموظفين البنكية، حتي يتمكنوا من اتمام صرف مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الي اي تي ام.