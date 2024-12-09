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تتردد قناة وناسة TV الجديد 2024 - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - كيفية تنزيل تردد قناة وناسة TV الجديد 2024 يبحث عنها عدد كبير من أولياء الأمور، حيث تحرص هذه القناة على تقديم برامج متنوعة تجذب انتباه الأطفال ولهذا أصبحت من أشهر المحطات الفضائية التي تعرض برامج وأغاني بجودة عالية على مدار 24 ساعة، كما تقدم العديد من الشخصيات الكرتونية التي يحبها الأطفال، ومن أبرزها شخصية لولو التي تقدم العديد من الأغاني الشهيرة وتوفر القناة ترددها على قمر نايل سات وعرب سات، وفي الفقرات التالية سنوضح لكم أهم التفاصيل حول هذا الموضوع.

تردد قناة وناسة TV الجديد 2024

يرجع سبب بحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 إلى الشعبية الكبيرة لهذه القناة بين الأطفال، وذلك بسبب عرضها لبرامج وأغاني متنوعة تحظى بإعجابهم كما تعرض رسوماً كرتونية بأسلوب شيق وجذاب، ويمكن تنزيل تردد القناة على نايل سات عبر الإحداثيات الموجودة في الفقرة التالية.

تردد وناسة على النايل سات وعرب سات

  • التردد: 11470.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.
  • جودة بث القناة: SD.

التردد على عرب سات

  • التردد: 11270.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

بعد أن وضحنا بيانات تردد قناة وناسة على النايل سات وعرب سات، يجب الإشارة إلى الخطوات اللازمة لضبط التردد وتنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية قم بالنقر على قائمة الإعدادات من جهاز الريموت.
  • اختر التركيب اليدوي.
  • حدد إضافة قناة.
  • ثم قم بتسجيل بيانات التردد التي ذكرناها سابقًا.
  • في النهاية، اضغط على زر بحث وانتظر حتى تظهر القناة.
  • بعد اكتمال البحث، اضغط على حفظ ثم خروج.
  • وبذلك، سيمكنك لطفلك الاستمتاع بأجمل الأناشيد والأغاني التي تعرضها هذه القناة.

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