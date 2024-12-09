اكتشفوا كل جديد حول رسمياً .. إنطلاق خدمة Samsung Pay في المملكة السعودية وآلية عمل الخدمة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - أعلنت المملكة العربية السعودية إطلاق خدمة “Samsung Pay” بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني “مدى”، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في مجال حلول الدفع الرقمية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتعزيز الابتكار في المدفوعات الإلكترونية وتيسير التعاملات المالية باستخدام التقنيات الحديثة، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من المعلومات عن الخدمة.

أهداف خدمة Samsung Pay

تتيح الخدمة لمستخدميها إمكانية إضافة وإدارة بطاقات “مدى” وبطاقات الائتمان بسهولة عبر تطبيق “Samsung Wallet”، وتسعى الخدمة إلى تحسين تجربة المستخدمين من خلال تقديم وسيلة دفع آمنة وسلسة دون الحاجة إلى حمل النقد أو استخدام الشيكات، كما تشكل جزءًا من رؤية المملكة لتوسيع نطاق استخدام الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

أهمية التحول الرقمي في قطاع المدفوعات

يمثل إطلاق الخدمة خطوة إضافية نحو تحقيق التحول الرقمي في السعودية، وهو جزء من استراتيجية أوسع لتقليل الاعتماد على النقد وزيادة رقمنة التعاملات المالية، وهذا التحول يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية المالية في المملكة ويعكس التزامها بتبني أحدث الابتكارات التقنية لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين.

دور المبادرات الحكومية

تأتي هذه الجهود ضمن مبادرات الحكومة السعودية الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتحقيق الأمان والمرونة في التعاملات المالية، ويعد توفير خيارات متعددة للدفع الإلكتروني، مثل “Samsung Pay”، خطوة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد لتكنولوجيا المدفوعات في المنطقة.

آلية عمل Samsung Pay

تعتمد الخدمة على تقنيات الدفع عبر التلامس (NFC) وتقنية النقل المغناطيسي الآمن (MST)، مما يجعلها متوافقة مع معظم أنظمة الدفع في المتاجر، وتوفر الخدمة مستويات أمان متقدمة من خلال طلب رمز PIN أو استخدام بصمة الإصبع لتأكيد المعاملات، مما يضمن حماية بيانات المستخدمين أثناء العمليات المالية.