اكتشفوا كل جديد حول بعد موافقة البنك المركزي .. طريقة استلام وارسال أموال من الخارج عن طريق انستا باي InstaPay Egypt - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - انتشر مؤخرا تطبيق انستا باي وهي ميزة جديدة تتيح لكل المواطنين ارسال واستلام الأموال من خلالها بطريقة بسيطة وسهلة توفر الوقت المجهود المبذول في الحصول علي الأموال والازدحام أمام مكينات الصرف الالي، ويمكن استلام أو ارسال الأموال من جميع دول العالم بجميع العملات سواء الجنية المصري أو الدولار/ ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا “اقرا نيوز” سوف نرد علي كافه الأسئلة التي وردت.

طريقة استلام وارسال أموال من الخارج عن طريق انستا باي InstaPay Egypt

يهتم الكثيرين علي معرفة طريقة استلام الأموال أو ارسالها للخارج عن طريق تطبيق انستا باي ومن خلال الخطوات الاتية سوف نوضح لكم بعض الخطوات التي يجب اتباعها:

الخطوة الاولي: علي من يرغب في ارسال أو استلام الأموال الذهاب إلى البنك الذي يتعامل معه أو شركة تحويل الأموال.

الخطوة الثانية: علي من يرغب في ارسال أو استلام الأموال طلب إجراء خدمة تسمي التحويل لحظي.

الخطوة الثالثة: علي من يرغب في ارسال أو استلام الأموال تحديد قيمة المبلغ المراد تحويله إلى مصر.

الخطوة الرابعة: وتحديد رقم الحساب الموجه لمصر أو محفظة الهاتف أو الفيزا.

الخطوة الخامسة: تحويل المبلغ إلى عملة البلد الموجه اليها وإرسال قيمته إلى الحساب.

هل من رسوم علي طريقة التحويل عبر انستا باي

يتساءل الكثير من الناس اذا كان تطبيق انستا باي بطبق عليه الرسوم المصرفية ام لا؟ وفقا للخدمات المصرفية تخض عمليات الصرف الخاصة ب تطبيق انستا باي الي بعض الرسوم التي يحدد البنك المرسل والمستقبل والتي تكون بسعر صرف العملة المحول اليها.