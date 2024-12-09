اكتشفوا كل جديد حول ” المنافسة المنتظرة ” موعد مباراة العراق واليمن القادمة في كأس الخليج 2024 والقنوات الناقلة لها مجاناً - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - يبحث الكثير من جماهير الفريقين العراق واليمن عن الموعد المحدد للمباراة القادمة التي ينتظرها الكثير من جماهير كرة القدم ،ويسعي الفريقين كامل الاستعداد لتحقيق نتائج مبهرة ومرضية للجماهير في المباراة ،كما يبحث العديد من الجماهير عن القنوات التي تنال حقوق البث المباشر للمباراة ،وتعتبر هذه المباراة من أقوي مباريات كأس الخليج ،ويسعي فريق اليمن الي تحسين موقعة من خلال هذه المباراة ،وسوف نعرض اليكم من خلال هذا المقال موعد مباراة العراق واليمن.

موعد مباراة العراق واليمن القادمة

تصدر السؤال عن موعد المباراة جميع محركات البحث في الفترات الحالية بسبب اقتراب موعدها ،وسوف تقام المباراة في يوم 22 ديسمبر 20274 ،وسوف تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة الربع مساءاً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة والربع مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق ،اليكم القنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن في كأس الخليج

ويريد الكثير من جماهير فريقي العراق واليمن بمعرفة القنوات الناقلة للمباراة وتحميلها علي الأجهزة الخاصة بهم ،وسوف تذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت القطرية ،قناة الكأس الرياضية ،قناة الرابعة العراقية ،اليكم ترددات القنوات.

تردد قناة الرابعة العراقية 2025 علي النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11678.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الكأس الرياضية 2025 علي النايل سات