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حقيقه صرف راتبين حساب المواطن دفعة 85 شهر ديسمبر 2024 وكيفية الاستعلام عن دعم حساب مواطن - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول حقيقه صرف راتبين حساب المواطن دفعة 85 شهر ديسمبر 2024 وكيفية الاستعلام عن دعم حساب مواطن - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - حقيقه صرف راتبين حساب المواطن دفعة 85 شهر ديسمبر 2024، تداول الكثير من التساؤلات خلال الساعات الأخيرة علي مواقع التواصل بالمملكة عن حقيقة هذا الخبر، فقامت وزارة الموارد البشرية بالرد قائلة أن هذا الخبر مجرد اشاعات من قبل المواطنين لا أكثر، وأكدت الوزارة أن الدعم المقرر لشهر ديسمبر 2024 سوف يصرف كما هو متعارف عليه.

حقيقه صرف راتبين حساب المواطن دفعة 85 شهر ديسمبر 2024

قامت وزارة الموارد البشرية بالرد علي الخبر المتداول بين المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة صرف راتبين دفعة ديسمبر حساب المواطن، وقالت أن هذا الخبر لا صحة له، وهي مجرد اشاعات العرض منها اثارة الجدل علي المواقع المختلفة، وفي حال صدور أي قرار بشأن ذلك سوف يتم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، كما أكدت علي صدور نتائج الأهلية الخاصة بدفعة هذا الشهر الحالي.

قيمة دعم حساب المواطن للمستفيدين

  • رب الأسرة يحصل على 720 ريال سعودي.
  • الأشخاص البالغين عمر 18 عام فيما فوق يحصلون على 360 ريال سعودي.
  • الأشخاص الذين لم يبلغوا عمر الـ 18 عام يحصلون علي 215 ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن دعم حساب المواطن

  • يجب عليك الدخول الي الموقع الرسمي لبرنامج حساب مواطن.
  • قم بالضغط علي كلمة تسجيل الدخول الظاهرة امامك.
  • بعد ذلك ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للتسجيل.
  • قم بخيار “الخدمات الإلكترونية”.
  • قم بالضغط علي أيقونة “الاستعلام عن دعم حساب المواطن” من الخدمات المتاحة أمامك.
  • قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على أيقونة “الاستعلام”.
  • في بضع ثواني سوف يظهر لك النتيجة.

موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة 85

  • تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 موعد لصرف الدعم لكافة الأفراد.

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