اكتشفوا كل جديد حول الان سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 عيار 18 وعيار 21 في كل محلات الصاغة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 حالة من الارتنفاع وذلك خلال منتصف التعاملات الصباحية في محلات الصاغة حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 3780جنيهاً للشراء دون احتساب الضريبة والمصنعية، الامر الذي ارتفع على اثره محركات البحث على جوجل من أجل متابعُة اجدد اسعار الذهب التي سنوضحها مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري اقرا نيوز.

سعر الذهب في مصر اليوم

أوضحت شعبة المجوهرات أن سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 قد ارتفع خلال منتصف التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، وجاءت على النحو التالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 4320جنيهاً للشراء، وذلك دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

وبينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3780 جنيهاً للشراء أيضاً دون حساب الضريبة والمصنعية.

وأما سعر جرام الذهب عيار 18 قد سجل حوالي 3240 جنيهاً للشراء بدون الضريبة والمصنعية.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2513 جنيهاً للشراء من غير ضريبة أو مصنعية.

وصل سعر الجنيه الذهب حوالي 30,240 جنيهاً للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب حوالي 2668 دولاراً للأونصة للشراء.

أسعار الذهب عالميا

وبعد أن أوضحنا سعر الذهب في مصر اليوم، يجب أن نشير إلى أن أسعار الذهب عالميا قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً نظرا لزيادة بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع حيث تعد هذه البيانات مؤشراً مهماً لتوجهات السياسة النقدية التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.، وقد ارتفع الذهب بحلول الساعة 4:09 بتوقيت أبوظبي في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2668 دولار للأوقية، وبعد أن بلغ أعلى مستوى له في وقت سابق من الجلسة عند 2647.99 دولار للأوقية، وكما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2658.10 دولار للأوقية.