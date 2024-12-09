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وزارة العمل تتُيح قروض الرعاية الاجتماعية 2024 وخطوات التقديم عليها عبر موقع منصة المهن lvtd.gov.iq - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول وزارة العمل تتُيح قروض الرعاية الاجتماعية 2024 وخطوات التقديم عليها عبر موقع منصة المهن lvtd.gov.iq - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:18 مساءً - يبحث العديد من المواطنين العراقيين عبر محركات البحث عن طريقة التقديم علي قروض الرعاية الاجتماعية ،حيث قامت وزارة العمل العراقية بالإعلان عن الرابط الالكتروني المخصص لتقديم كما وضعت بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول علي القروض ،وتم تخصيص هذه القروض بهدف المشاريع ،وتساعد هذه القروض في تحسين في العمل للشباب ،وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا اقرا نيوز قروض الرعاية الاجتماعية 2024 التي تقدمها وزارة العمل.

خطوات التقديم علي قروض الرعاية الاجتماعية 2024

  • في البداية عليك تسجيل الدخول الي الموقع الإلكتروني لـمنصة مهن من خلال هذا الرابــط.
  • ثم عليك اختيار ايقونة “الخدمات الإلكترونية” .
  • بعد ذلك عليك الضغط علي زر تسجيل ثم عليك تحديد القسم المخصص.
  • ثم عليك إدخال كتابة جميع البيانات الشخصية في الأماكن المخصصة لها.
  • ثم قم بالضغط علي الضغط على زر “إرسال” لإكمال عملية التسجيل.

شروط الحصول علي قروض الرعاية الاجتماعية 2024

قد وضعت وزارة العمل والشؤن بعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم علي قروض الرعاية الاجتماعية وتشمل هذه الشروط الاتي :

  • يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
  • كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18عام عند التقديم.
  • كما يتطلب عدم حصول المتقدم علي قرض سابق.
  • ويطلب علي المتقدم احضار كفيل موظف حكومي يغطي 50% من صافي راتبه.
  • ويجب أن يكون هدف الحصول علي القرض مشاريع فقط.

الأوراق المطلوبة للتقديم علي قروض الرعاية الاجتماعية 2024

  • يجب علي المتقدم تقديم هوية الأحوال المدنية.
  • كما يتطلب تقديم شهادة الجنسية .
  • ويجب تقديم بطاقة السكن.
  • كما يتطلب تسجيل بطاقة التسجيل في قاعدة البيانات.
  • ويتطلب تقديم عدد 2 صور شخصية للمتقدم.
  • كما يشترط تقديم استمارة تعهد من دائرة الكفيل.

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