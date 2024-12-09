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ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 National Geographic على نايل سات لمتابعة الافلام الوثائقية - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 National Geographic على نايل سات لمتابعة الافلام الوثائقية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:24 مساءً - تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 يبحث عنه الالاف من محبي المحتوى العلمي المشوق في كل مكان في شتى ارجاء الوطن العربي، حيث تمكنت القناة من تحقيق نسبة مشاهدة عالية في وقت قياسي نظرا لمحتواها المميز الحصري الذي لا يعرض على شاشة أي قناة أخرى، وقد انطلقت القناة على الاقمار الصناعية في عام 2009 لتتخصص في تقديم عدد من الافلام الوثائقية والبرامج العلمية المثيرة على مدار الساعة دون توقف ودون دفع أي رسوم، واليكم طريقة استقبال وضبط تردد القناة على الريسيفر الخاص بك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

وعبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 يمكنك معرفة الكثير من المعلومات في مختلف المجالات، وخاصة عالم الحيوان والطبيعة والحياة البرية، إذا تأخذك القناة في جولة حول العالم للتعرف على الأماكن الاكثر غموضا ومراقبة سلوكيات الحيوانات وتصرفاتهم عن قرب وبذلك تمنحك تجربة مثيرة وأنت داخل بيتك، وقد أعلنت ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي عن تعديل التردد الخاص بها ضمانا لعرض محتواها بأعلى جودة للصوت والصورة دون تقطيع، ويمكنك الآن استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على نايل سات من خلال ادخال تلك الاحداثيات على جهاز الريسيفر الخاص بك:

البند القيمة
التردد 11411
القطبية أفقي (H)
معدل الترميز 30000
تصويب الخطأ ¾
القمر الصناعي نايل سات (Nil 201)
الجودة HD

 تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز 2024

كما تم اطلاق تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز 2024 التي تقدم الكثير من الافلام الوثائقية للأطفال بأسلوب سلس ومبسط يمكن فهمه بسهولة، كذلك تقدم معلومات حول الحياة البرية والحيوانات ليتم اثراء عقل الطفل بالكثير من المعلومات، ويمكنك استقبال تردد القناة من خلال ادخال تلك الاحداثيات على جهاز الريسيفر الخاص بك:

  • التردد: 11411.
  • القطبية: H.
  • معدل الترميز: 30000.
  • القمر الصناعي: نايل سات.

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