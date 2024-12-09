اكتشفوا كل جديد حول فعاليات المهرجان الجديد .. جائزة مسابقة منقية الجزيرة 2024 وكيفية التصويت وأهميته بالنسبة للمشجعين - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - يبحث الكثير عبر محركات البحث عن كيفية التصويت في جائزة منقية الجزيرة ويتم التصويت من خلال منصة راعي النظر التي تعد من أشهر المنصات الالكترونية التي تساعد علي التفاعل والتصويت ويهتم الكثير في هذه الفترات بالتصويت في المسابقة بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التصويت ،حيث تعتبر مسابقة منقية الجزيرة من أبرز وأهم فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان الملك عبدالعزيز ،وسوف نعرض اليكم من خلال السطور الاتية جائزة مسابقة منقية الجزيرة 2024 وكيفية التصويت.

جائزة منقية الجزيرة

ويبحث الجميع عبر محركات البحث لمعرفة جائرة المسابقة ،وتعبر هذه المسابقة بهدف تكريم العديد من أصحاب الإبل المتنوعة في الجزيرة العربية ،ويشارع في هذا المهرجان كل عام العديد من مُلاك الابل والسلالات المختلفة ،مما يعزز من فعاليات المهرجان ،وسوف يتم الإعلان عن الفائر في المسابقة من خلال البرامج التلفزيونية وسوف تكون جوائز المسابقة قيمة لذلك يسارع الكثير في التقديم فيها.

كيفية التصويت عبر منصة راعي النظر

تعتبر منصة راعي النظر من أشهر المنصات الالكترونية الموجودة ،ويتم التصويت في المسابقة من خلال الرابط المخصص للمنصة ،وتم فتح باب التصويت في المسابقة من يوم 7 ديسمبر 2024 والجدير بالذكر أن المنصة تلقت الأعداد كبيرة من الراغبين في التصويت مما أدي الي زيادة الضغط علي المنصة ووجود عطل في المنصة بسبب الاقبال الشديد علي التصويت.

واهتم العديد من مُلاك السلالات المختلفة من الابل في الجزيرة العربية بالاشتراك في المسابقة للحصول علي بالجوائز المالية المتقدمة للمسابقة ،وتهدف المسابقة الي زيادة الوعي بالابل وأنواعها وتطوير فعاليات المهرجان لهذا العام.

ما الذي يجعل التصويت مهما:

هناك بعض العوامل الأساسية التي تجع التصويت مهم وهي كالاتي: