اكتشفوا كل جديد حول مجلس الوزراء العراقي يعلن غدا عطلة رسمية بالعراق للموظفين والطلاب لهذا السبب - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء أصبح موضوعًا يشغل بال الكثيرين من الموظفين في القطاعات المختلفة داخل العراق، وتعمل الجهات الحكومية دائمًا على توضيح كافة تفاصيل الإجازات الرسمية في المدن والمحافظات، وقد أعلن مجلس الوزراء العراقي رسميًا أن يوم غد الثلاثاء سيكون عطلة رسمية، وفيما يلي التفاصيل.

تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء في العراق

أكد مجلس الوزراء العراقي أن يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر سيكون عطلة رسمية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك احتفاءً بيوم النصر، كما أصدرت وزارة التربية توجيهات للإدارات التعليمية بتنظيم احتفالات بهذه المناسبة يوم الخميس 12 ديسمبر، والتي تشمل رفع العلم العراقي وإلقاء كلمات تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بهذه الذكرى.

عطلة عيد النصر في العراق

يعد عيد النصر في العراق مناسبة وطنية عظيمة يحتفل بها الشعب العراقي سنويًا تخليدًا لذكرى الانتصار على أعداء الوطن وتحرير الأراضي العراقية، وتمثل هذه العطلة فرصة لاستذكار تضحيات القوات المسلحة والشعب في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، ويُعبر العراقيون في هذا اليوم عن اعتزازهم بوحدتهم الوطنية من خلال رفع العلم العراقي وتنظيم الاحتفالات الرسمية والشعبية في مختلف المدن والمحافظات، كما تقام فعاليات في المؤسسات التعليمية لتوعية الأجيال بأهمية هذه المناسبة وتعزيز قيم التضحية والوفاء للوطن.

مظاهر الاحتفال بعيد النصر في العراق

تتعدد مظاهر الاحتفالات بعيد النصر في العراق لتكون كما يلي: