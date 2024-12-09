اكتشفوا كل جديد حول “بخطوات بسيطة” كيفية تحديث البطاقة التموينية في العراق 2024 والأوراق المطلوبة لتحديث البطاقة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - تعتبر التموين من أهم ما تقدمة الحكومة العراقية لمواطنيها لسد حاجاتهم من السلع الغذائية والمساعدة علي مواجه غلاء الأسعار وتسجل بطاقات التموين بأسماء افراد الاسرة ومع كل مولود جديد يجب علي حامل البطاقة في تجديدها لضمان حصول الفرد الجديد علي حصته من التموين والسلع الغذائية، ولكن يجعل بعض الناس الطرق التي يجب عليه اتباعها لأضافه المولود الجديد ومن خلال هذا المقال عبر موقعنا ” اقرا نيوز” سوف نعرض لكم كافه الخطوات والطرق لأضافه المواليد.

كيفية تحديث البطاقة التموينية في العراق 2024

يهتم الكثير من مواطنين العراق في معرفة كيفيه تحديث بطاقه التموين الخاصة بهم وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن كيفيه اضافه مولود جديد علي البطاقة، من خلال السطور الاتية سوف نعرض لكم طرق التحديث:

الخطوة الاولي: الدخول علي الموقع الرسمي الذي طرحته وزارة التموين العراقي من خلال الرابط. الخطوة الثانية: تسجيل الدخول اذا كان لديك حساب أو انشاء حساب جديد. الخطوة الثالثة: اختار من القائمة خدمات وزارة التجارة ومن ثم اختار مولود جديد. الخطوة الرابعة: ادخال البيانات المطلوبة للطفل بعناية في اماكنها المحددة. الخطوة الخامسة: رفع المستندات المطلوبة في أماكنها. الخطوة السادسة : مراجعه البيانات بعد التأكد من صحتها ثم الضغط علي ارسال.

الأوراق المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية

هناك بعض الأوراق التي يجب علي مقدم الطلب توفرها معه وهي:.