اكتشفوا كل جديد حول مُتاح رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين والشروط المطلوبة 2024/2025 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - يرغب الكثير من المواطنين السودانيين في معرفة كيفية فتح حساب بنك الخرطوم سواء داخل الأراضي السودانية أو خارجها، وقد تم إعادة هذه الخدمة أون لاين بعد توقفها لفترة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي حدثت منذ فترة، ولكن بعد أن تم توفير خدمة فتح حساب بنك الخرطوم مرة أخرى أون لاين، أراد الكثير معرفة الخطوات الصحيحة لنجاح الطريقة وفتح الحساب بكل سهولة، هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2024

قام بنك الخرطوم بتوفير خدمة فتح حساب بنك بصورة إلكترونية، لكي يسمح للعملاء بإتاحة فتح الحساب عن طريق الهواتف الذكية والحاسوب دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، ولكن حتى يتمكن العميل من نجاح فتح حساب بنك الخرطوم، لابد أن توجد به الشروط التي قام البنك بتحديدها:

عدم وجود حساب بنكي سابق لدى المتقدم.

لابد من إيداع 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى.

ضرورة وجود بريد إلكتروني صالح الاستخدام.

بالإضافة إلى وجود هوية وطنية سليمة.

يجب أن يكون السن أكبر من 18 عام.

أن يكون سوداني الجنسية.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم

ومن جانبه يرغب الكثير في معرفة الطريقة الصحيحة لفتح حساب في بنك الخرطوم، وذلك بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل مرة أخرى، بعد أن تم غلقه لأسباب اقتصادية شهدتها دولة السودان في أخر فترة، وبعد معرفة الشروط المطلوبة لفتح حساب، جاء وقت معرفة فتح الحساب: