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وزير الثقافة يعقد اجتماعًا مع القيادات استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يعقد اجتماعًا مع القيادات استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يعقد اجتماعًا مع القيادات استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:41 مساءً - عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا موسعًا اليوم مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المختلفة، لمناقشة سير العمل وأبرز الملفات ذات الأولوية في المرحلة القادمة، واستعراض ما تم تنفيذه ضمن برنامج الوزارة لعام 2024.

شهد الاجتماع استعراضًا مفصلًا لإنجازات الوزارة في مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، تأكيدًا على دور الوزارة المحوري في دعم الحركة الثقافية والفنية.

اجتماع وزير الثقافة مع القيادات

كما تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية لانطلاق النسخة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحد أبرز الأحداث الثقافية في مصر والمنطقة العربية. وأكد الوزير أهمية العمل بروح الفريق لضمان تنظيم المعرض بمستوى يليق بمكانة مصر الثقافية، وإبراز التنوع والإبداع الثقافي.

اجتماع وزير الثقافة مع القيادات

وفي إطار الخطط الاستثمارية للوزارة، استعرض الوزير آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات دعم وتطوير البنية الثقافية في المحافظات، مؤكدًا ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية والفنية.

واختتم الدكتور أحمد فؤاد هنو الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ رؤية الدولة في تعزيز الهوية الثقافية المصرية، وتعزيز الدور الثقافي على المستوى المحلي والدولي، مع الاستمرار في دعم المبدعين وإثراء الساحة الثقافية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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