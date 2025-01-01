التعليم تعلن موعد تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:41 مساءً - موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي الجاري.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، يبدأ من يوم الأحد الموافق 11 مايو المقبل، وتستمر التقييمات المبدئية حتى الخميس 15 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني النهائية، من يوم الأحد الموافق 18 مايو، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية للفصل الدراسي الثاني حتى يوم الخميس 22 من نفس الشهر.

طريقة عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني

وأشارت الوزارة، على أن تتم تلك امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى.

التقييمات المبدئية لطلاب الأول والثاني الابتدائي

ويذكر أن المدارس الابتدائي، بدأت في عقد التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الماضي، وتستمر التقييمات المبدئية حتى يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية للفصل الدراسي الأول، من يوم الخيمس الموافق 16 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الذي يليه والموافق 23 من نفس الشهر.

الهدف من امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من عقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، هو هو قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب، وفقاً للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية