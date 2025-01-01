عاجل:اطلاق صرف راتبين قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:اطلاق صرف راتبين قبل قليل - أخبار كلمتك

"شاطر" سلاح صندوق مكافحة الإدمان للتحذير من خطورة التدخين - أخبار كلمتك

"شاطر" سلاح صندوق مكافحة الإدمان للتحذير من خطورة التدخين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ‏«الحريفة 2 يتصدر قائمة الأعلى إيرادات ويسجل أرقاما قياسية (صور)‏ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ‏«الحريفة 2 يتصدر قائمة الأعلى إيرادات ويسجل أرقاما قياسية (صور)‏ - أخبار كلمتك

22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

تحديد موعد عودة طاهر محمد طاهر للملاعب - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جروس للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

بقيادة إنتر ميلان، صراع رباعي على لقب السوبر الإيطالي في السعودية - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

ندب الدكتور جمال هاشم مستشارًا لوزير التعليم العالي لشئون ‏المعاهد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

التعليم تعلن موعد تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التعليم تعلن موعد تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

التعليم تعلن موعد تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 01:41 مساءً - موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي الجاري.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، يبدأ من يوم الأحد الموافق 11 مايو المقبل، وتستمر التقييمات المبدئية حتى الخميس 15 من نفس الشهر.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني النهائية، من يوم الأحد الموافق 18 مايو، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية للفصل الدراسي الثاني حتى يوم الخميس 22 من نفس الشهر.

طريقة عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني

وأشارت الوزارة، على أن تتم تلك امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي الترم الثاني عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى.

التقييمات المبدئية لطلاب الأول والثاني الابتدائي

ويذكر أن المدارس الابتدائي، بدأت في عقد التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الماضي، وتستمر التقييمات المبدئية حتى يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير.

امتحانات
امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية للفصل الدراسي الأول، من يوم الخيمس الموافق 16 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الذي يليه والموافق 23 من نفس الشهر.

الهدف من امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من عقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، هو هو قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب، وفقاً للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية

اقرأ أيضاً
موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 لكل المراحل.. باقي كام يوم؟

المدارس تبدأ في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين بالخارج

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جدول الإجازات الرسمية في عام 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق