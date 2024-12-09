اكتشفوا كل جديد حول حقيقة زيادة دعم حساب المواطن 1446 قبل صرف دفعة 85 ديسمبر 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:44 مساءً - تهدف المملكة العربية السعودية نحو توفير حياة أفضل لمن هم محدودي الدخل، حتى تساهم في توفير حياة طيبة لهم وتوفير الدعم لهم، ومن أهم برامج الدعم التي طرحتها الحكومة السعودية برنامج حساب المواطن، الذي يشكل أهمية كبيرة للمستفيدين السعوديين، ولكن تناقلت بعض الأقاويل حول وجود زيادة في الدعم هذا الشهر، فما هي حقيقة زيادة دعم حساب المواطن 1446 قبل صرف دفعة 85؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

رابط الاستعلام عن دعم حساب المواطن

إذا أردت معرفة طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن، لابد أن تتبع الخطوات الصحيحة، وحتى تتمكن من نجاح عملية الاستعلام قم باتباع ما يلي:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن. أدخل على حسابك بإدخال كلمة السر واسم المستخدم، أو بالدخول عن طريق “النفاذ الوطني الموحد”. انقر فوق “الخدمات الإلكترونية” من الشاشة الرئيسية. حدد خانة “الاستعلام عن حساب المواطن”. اكتب المعلومات الشخصية المطلوبة. تحقق من صحة البيانات، ومن ثم انقر على خانة الاستعلام. انتظر حتى تظهر لك الاستمارة على الشاشة.

حقيقة زيادة دعم حساب المواطن 1446 قبل صرف دفعة 85

انتشر في الساعات الأخيرة خبر زيادة دعم حساب المواطن 1446 قبل صرف دفعة 85، وجاء هذا الخبر بزيادة 500 ريال سعودي، مما أدى إلى رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه لا توجد صحة لهذه الأخبار نافية لكافة هذه الشائعات، مضيفة أنه سيتم صرف دعم حساب المواطن دون زيادة أو نقصان في الموعد المحدد له، كما أشارت الوزارة أنه لا توجد أي قرارات حتى الآن حول زيادة دعم حساب المواطن، وأنه إذا تم أخذ قرار حول الزيادة سيتم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية للبرنامج على منصة تويتر، على أن نقوم بالمتابعة اللحظية حتى نتمكن من توصيل كافة التفاصيل.