بنك الخرطوم فتح حساب مصرفي اون لاين 2024 واهم الشروط المطلوبة لفتح الحساب عن طريق موقع البنك about:blank - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - من اكثر المواضيع التي يهتم بها معظم المواطنين السودانيين المغتربين الان هو معرفة كيفية فتح حساب مصرفي اون لاين 2024 عن طريق الهاتف المحمول، وهذا بسبب عدم القدرة على الذهاب الى السودان في الوقت الحالي، وفي الفترة الماضية تم الإعلان على الصفحات الرسمية لبنك الخرطوم السوداني ، انه يمكن لكافة المواطنين خارج دولة السودان فتح حساب مصرفي في البنك دون الحاجة الى العودة للسودان، ولاكن بعدة شروط ، ومن خلال هذا التقرير سوف نوفر لكم متابعينا كافة الشروط المعلنة وكيفية فتح الحساب في بنك الخرطوم بكل سهولة.

فتح حساب مصرفي اون لاين 2024

هناك عدة خطوات بسيطة لفتح حساب بنكي مصرفي في بنك الخرطوم السوداني ، وتكون هذه الخطوات كالاتي:

أولا يجب زيارة الموقع الرسمي الالكتروني لبنك الخرطوم، من خلال الضغط هنا.

ثانيا تسجيل الدخول في الموقع الخاص بالبنك.

ثالثا تدوين كافة البيانات المطلوبة من البنك لاستكمال الإجراءات.

رابعا ارسال كل الأوراق والمستندات المطلوبة من الموقع.

خامسا قم بالضغط على خانة الموافقة على كافة الشروط والاحكام.

وأخيرا ما تبقى عليك سوى الضغط على ايقونة ارسال الطلب.

الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم اونلاين