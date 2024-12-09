اكتشفوا كل جديد حول Kurulus Osman اعلان مسلسل المؤسس عثمان 174 الأن القنوات الناقلة .. إعتراف صوفيا لحليمة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - تم الإعلان من قبل القنوات العارضة لمسلسل المؤسس عثمان عن الإعلان الخاص بالحلقة 174، ويوضح ذلك الإعلان الكثير من الأحداث الجديدة التي سوف تحدث في الحلقة الجديدة وأيضا كان به الكثير من التطورات الغير عادية خصوصا بعد محاولة قتل بالا وإصابة مؤسس الدولة العثمانية عثمان، لذلك دعونا نقوم بتوفير لكم موعد الإعلان عن تلك الحلقة وأيضا القنوات الناقلة لها حتى تستطيعوا مشاهدتها عند عرضها مباشر.

اعلان مسلسل المؤسس عثمان 174 الأن

من المعروف أن ظهر في الإعلان الخاص بالحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان الكثير من الأحداث ومن تلك الأحداث سوف تعود صوفيا من جديد واشتعال الحرب بينهم وأيضا ظهرت حليمة وهي تحاول قتل بالا، وأيضا تم اطلاق سهاما استطاعت أن تصيب المؤسس عثمان ولكن مع ذلك يعمل عثمان دائما على استعادة ابنته حليمة، ومن المتوقع أن تفشل صوفيا في جعل حليمة تقتل والدها وجميع تلك الأحداث سوف تشاهدونها أثناء عرض الحلقة الجديدة من ذلك المسلسل.

ملخص الحلقة 173 من مسلسل المؤسس عثمان

تم عرض الحلقة 173 من مسلسل المؤسس عثمان من الموسم السادس وكانت تلك الحلقة بها الكثير من المفاجآت والتطورات ومنها ظهور حليمة ابنة عثمان وبالا التي خطفتها صوفيا منذ عدة سنوات، وقامت بتربيتها على أساس أنها ابنة شقيقة بويينا، وسوف تقوم باستخدامها في الانتقام من عثمان وزوجته، وكانت تلك الأحداث هي المتعلقة بتلك الحلقة، لذلك يجب عليكم متابعة الحلقة الجديدة لمعرفة باقي الأحداث.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

تم الإعلان عن أن سوف يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان مترجمة وبجودة عالية على قناة آي تي في التركية، وتم التوضيح أن تلك القناة سوف تقوم بعرض تلك الحلقة الساعة 8:00 مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع وأيضا يتم عرض ذلك المسلسل كل يوم خميس الساعة 12:00 صباحا علي نفس القناة.