اكتشفوا كل جديد حول سيميون يتارين.. مهمات جاتا GTA 5 التحديث الأخير تنفيذ مهمة الزوج الزائف و فرانكلين ولامار - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - يبحث العديد من محبين وعاشقين الألعاب علي معرفة مهمات جاتا GTA 5 التحديث الأخير، وهي من أكثر الألعاب المنتشرة في الآونة الأخيرة وهناك العديد من المهمات التي يقوم اللاعبين بعملها من أجل ترقي مستواهم والوصول علي مرحلة مختلفة عن السابقة، وتعد هذه اللعبة من ضمن العاب الاثارة التي يحبها الجميع، وتقوم اللعبة بعد التخلص من المهمة بمنح العديد من الجوائز مثل الأسلحة، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن مهمات جاتا GTA 5 التحديث الأخير من خلال متابعة هذا المقال.

مهمات جاتا GTA 5 التحديث الأخير تنفيذ مهمة الزوج الزائف

هناك حدث كبير في هذه المهمة الصعبة والتي يرجع فيها مايكل الي زوجته ليري الخيانة بعينه مع مدرب تنس، وكان مايكل رجع مفاجأة لعرف زوجته انه قام بإصلاح السيارة، وهرب المدرب فور الي قصر للفرار من مايكل وفرانكلين الذين يطاردوه، وفكر مايكل في تدمير القصر لأنه فكر انه منزل المدرب، ليقوم باكتشاف ان هذا القصر تابع لرئيس عصابات ومن الطبيعي ان يقوم بإصلاحه.

مهمة فرانكلين ولامار

يقوم فرانكلين ولامار عليهم أن يقوموا في هذه المهمة بسرقة عربيتين، وذلك لإطاعة امر الرئيس، وهذه مهمة صعبة وعليهما تنفيذ هذه المهمة بشكل ناجح.

يقوم سيميون بمباركة فرانكلين للحصول علي موظف الشهر وهذا جعل لامار غاضب، وهناك احداث جديدة تتطور بعد قيام سيميون بوضع مهمات جديدة والتي انتهت بسرقة لامار لدراجة والتي بدأت في ظهور المشاكل.