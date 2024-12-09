اكتشفوا كل جديد حول 500 أخضر بكام مصري؟ .. اعلي سعر للدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 مقابل الجنية المصري - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - هناك العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة علي معرفة اعلي سعر للدولار في السوق السوداء اليوم، ويعد الدولار الأمريكي من أكثر العملات الصعبة التي لها تأثير قوي علي حركة التجارة المحلية والعالمية، ولها تأثير قوي علي اقتصاد الدول، وهناك استقرار كبير في سعر الأخضر اليوم في السوق الموازي، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن اعلي سعر للدولار في السوق السوداء اليوم من خلال متابعة هذا المقال.
اعلي سعر للدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين
بلغ سعر أعلي دولار في السوق السوداء اليوم الاثنين الي 50.17 جنية مصري.
أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين
نتعرف علي أسعار الدولار في السوق الموازي علي الشكل التالي:
- سجل سعر 5 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء الي 250.85 جنية مصري.
- سجل سعر 10 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء الي 501.70 جنية مصري.
- سجل سعر 25 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء الي 1254.25 جنية مصري.
- سجل سعر 50 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء الي 2508.50 جنية مصري.
- سجل سعر 100 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء الي 5017.00 جنية مصري.
- سجل سعر 150 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء الي 7525.50 جنية مصري.
- سجل سعر 200 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء الي 10034.00 جنية مصري.
- سجل سعر 500 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء الي 25085.00 جنية مصري.
- سجل سعر 1000 دولار أمريكي اليوم في السوق السوداء الي 50170.00 جنية مصري.
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