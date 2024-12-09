” افتـح حسـابك OnLine” جميع  متطلبات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024 للمواطنين المغتربين من داخل وخارج السودان - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - متطلبات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024 فبعد ان أعلن بنك الخرطوم في السودان عن إعادة تفعيل رابط خدمة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين للمواطنين المغتربين من داخل وخارج السودان عبر الانترنت 2024، حيث نالت هذه الخدمه اهتمام الكثير من المواطنين ممن يرغبون في فتح حسابات بنكية في بنك الخرطوم، والذي يعد من أهم البنوك السودانية التي توفر الكثير من التسهيلات الخاصة بفتح الحسابات الكترونيا، والعديد من الخدمات المصرفية المميزة التي جعلته من اهم وابرز بنوك السودان، وفي نفس الإطار فقد حدد بنك الخرطوم عدد من الشروط والضوابط اللازم توافرها للعمل على فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024، والتي نتعرف عليها الان بالتفصيل عبر التقرير التالي، مع توضيح خطوات فتح الحساب فتابعونا.

جميع متطلبات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024

توجد بعض الضوابط والأحكام التي حددها بنك الخرطوم، والتي يجب مراعاتها من قبل العملاء ممن يرغبون في فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين عبر الانترنت، وذلك لضمان حسابك بنجاح ،والتي من أبرزها ما يلي:

ان يكون المتقدم سوداني الجنسيه.

ألا يقل عمر المتقدم بفتح الحساب عن سن 18 عام.

امتلاك المتقدم لبريد الكتروني فعال.

امتلاك المتقدم بطاقه هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول.

إيداع مبلغ مالي في الحساب لا يقل عن 10000 جنيه سوداني.

احضار الاوراق والمستندات بالكامل على ان تكون واضحه وعاليه الجوده، مع ثلاث توقيعات شخصيه واضحه.

تسديد الرسوم المطلوبة لفتح الحساب.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

أما عن الخطوات التي يجب اتباعها لفتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2024 فهي تتم عبر الموقع الرسمي لبنك الخرطوم على النحو التالي: