اكتشفوا كل جديد حول “عثمان ينقذ بالا من حليمة” مسلسل قيامة عثمان 174 على القنوات الناقلة ATV التركية والفجر الجزائرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:29 صباحاً - مسلسل قيامة عثمان 174 الذي يستمتع بمتابعته ملايين الأشخاص من فئات عمرية مختلفة، كما أن هذا المسلسل يتابعه جنسيات عربية وأوروبية كونه عمل تاريخي يروي أحداث شيقة وفي غاية الأهمية للدولة العثمانية التي شهدت صراعات عديدة على مر التاريخ ضد البيزنطيين والمغول والتتار والروم، حقق مسلسل قيامة عثمان شهرة واسعة لأن تفاصيله دقيقة وتم إختيار أفضل الممثلين لأداء الشخصيات، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء واختيار أفضل أماكن تصوير المسلسل لكي تكون قريباً للواقع ويتفاعل معها الجمهور، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة كل ما يتعلق ب مسلسل قيامة عثمان 174.

مسلسل قيامة عثمان 174

بدأ العد التنازلي لعرض مسلسل قيامة عثمان 174 الموسم السادس، ومن المقرر أن هذه الحلقة تعرض في موعدها دون تأجيل في يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 من ديسمبر 2024 على ATV التركية السابعة مساءً، ويتم عرض المسلسل يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية و اليرموك الأردنية في الساعة العاشرة مساءًً والمشاهدة عبر الانترنت تكون على موقع النور وقصة عشق يوم الأربعاء في الساعة 1 بعد منتصف الليل.

نبذة مختصرة حول أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

الحلقة 174 التي تعتبر أكثر قوة في الموسم السادس من المؤسس عثمان لأن حليمة على وشك أنها تعرف الحقيقة وأن صوفيا تستخدمها ضد أبيها وأمها بالا لكي تنتقم منهم وبعد أن تفعل ما تريده تقوم بقتلها، بعد أن وضعت حليمة مخطط من أجل الهجوم على بالا وعندما اقترب منها كي تقوم بطعنها بالخنجر تستمع أي أغنية بالا التي تقوم بغنائها لابنتها عند القبر المزيف لأن بالا تعتقد بأنها ماتت،

بعدها تشعر حليمة بأن قلبها خفق عندما سمعت تلك الأغنية وبدأت تتذكر الماضي وأنها كانت تستمتع لتلك الأغنية عندما كانت طفلة صغيرة، ومن جه أخرى هناك حرب قوي بين عثمان وصوفيا ولوكاس التي اقتربت نهايته وسوف يكون عبرة لغيره من الأعداء، لقد أصيب عثمان بالسهم ولكنه يحارب دون تراجع، كما يلتقي عثمان بحليمة ويقول لها أنكي ابنتي وليست بوينا فهل تتراجع حليمة عن موقفهم ام تستمر في التحالف مع صوفيا وهذا ما تكشفه الحلقة القادمة.