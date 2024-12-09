اكتشفوا كل جديد حول “الاوروبي عامل مفاجئة” اعلي سعر لليورو اليوم مقابل الجنية المصري في السوق السواء وفي البنوك التجارية والحكومية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - الكثير من المواطنين المتابعين لأسعار صرف العملات العربية والأجنبية امام العملة المحلية لمصر يتساءلون الان عن اعلي سعر لليورو اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 مقابل الجنية المصري في السوق السواء وفي البنوك المصرفية العاملة في مصر، ومن الجدير بالذكر انه منذ بداية التعاملات الصباحية ونلاحظ ان أسعار صرف معظم العملات مستقرة بشكل نسبي امام الجنية المصري في كافة أماكن الصرافة ، ومن خلال السطور التالية سوف نوفر لكم متابعينا اخر تحديث لسعر صرف اليورو الان امام الجنية ن تابعو الاتي.

اعلي سعر لليورو اليوم مقابل الجنية المصري في السوق السواء

وصل الان سعر صرف اليورو الأوروبي امام الجنية المصري في السوق السوداء الى 51.93 جنيه البيع.

وصل الان سعر صرف اليورو الأوروبي امام الجنية المصري في السوق السوداء الى 52.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر صرف 53.02 جنيه للشراء.

وصل الان الى سعر 53.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم

سجل سعر صرف 52.89جنيه للشراء.

وصل الان الى سعر 53.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر صرف 52.89جنيه للشراء.

وصل الان الى سعر 53.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم

سجل سعر صرف 52.90جنيه للشراء.

وصل الان الى سعر53.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي اليوم

سجل سعر صرف 52.48 جنيه للشراء.

وصل الان الى سعر 52.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني اليوم