اكتشفوا كل جديد حول سعر الذهب في السعودية اليوم 9 ديسمبر 2024 وأسعار السبائك جميع الأوزان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - نرصد لكم في هذا التقرير سعر الذهب في السعودية عن تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 حيث شهدت أسعار الذهب استقرار وهدوء تام في الأسواق السعودية، ليظل سعر الذهب عند مستوياته التي تم تسجيلها في الأيام الماضية، ولكن كما نعلم أن الذهب في البورصة العالمية يميل إلى الصعود في الأيام الماضية مما يؤثر بشكل قوي على متوسط الأسعار في السوق المحلي السعودي، وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب في السعودية لليوم الاثنين في جميع المحلات لجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

سعر بيع الذهب عيار 24 سجل نحو 318.75 ريال سعودي للجرام، سعر شراء الذهب عيار 24: 316.05 ريال سعودي

سعر بيع الذهب عيار 22 سجل نحو 293.36 ريال سعودي ، سعر شراء الذهب عيار 22: 289.91 ريال سعودي

سعر بيع الذهب عيار 21 سجل نحو 279.35 ريال سعودي ، سعر شراء الذهب عيار 21: 277.50 ريال سعودي

سعر بيع الذهب عيار 18 سجل نحو 239.61 ريال سعودي ، سعر شراء الذهب عيار 18: 238.50 ريال سعودي

سعر بيع الذهب عيار 14 سجل نحو 186.75 ريال سعودي ، سعر شراء الذهب عيار 14: 185.50 ريال سعودي

توقعات سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب في السعودية ستظل مستقرة في الساعات المقبلة، وذلك بسبب استمرار الأوضاع الحالية في الأسواق العالمية، ولكن نحن سوف نوضح إليكم متوسط أسعار السبائك كما جاءت في تعاملات اليوم

أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية وفقًا لآخر التحديثات كما يلي: