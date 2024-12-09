اكتشفوا كل جديد حول سعر الذهب في السعودية اليوم 9 ديسمبر 2024 وأسعار السبائك جميع الأوزان - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - نرصد لكم في هذا التقرير سعر الذهب في السعودية عن تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 حيث شهدت أسعار الذهب استقرار وهدوء تام في الأسواق السعودية، ليظل سعر الذهب عند مستوياته التي تم تسجيلها في الأيام الماضية، ولكن كما نعلم أن الذهب في البورصة العالمية يميل إلى الصعود في الأيام الماضية مما يؤثر بشكل قوي على متوسط الأسعار في السوق المحلي السعودي، وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب في السعودية لليوم الاثنين في جميع المحلات لجميع الأعيرة.
سعر الذهب في السعودية
- سعر بيع الذهب عيار 24 سجل نحو 318.75 ريال سعودي للجرام، سعر شراء الذهب عيار 24: 316.05 ريال سعودي
- سعر بيع الذهب عيار 22 سجل نحو 293.36 ريال سعودي ، سعر شراء الذهب عيار 22: 289.91 ريال سعودي
- سعر بيع الذهب عيار 21 سجل نحو 279.35 ريال سعودي ، سعر شراء الذهب عيار 21: 277.50 ريال سعودي
- سعر بيع الذهب عيار 18 سجل نحو 239.61 ريال سعودي ، سعر شراء الذهب عيار 18: 238.50 ريال سعودي
- سعر بيع الذهب عيار 14 سجل نحو 186.75 ريال سعودي ، سعر شراء الذهب عيار 14: 185.50 ريال سعودي
توقعات سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024
تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب في السعودية ستظل مستقرة في الساعات المقبلة، وذلك بسبب استمرار الأوضاع الحالية في الأسواق العالمية، ولكن نحن سوف نوضح إليكم متوسط أسعار السبائك كما جاءت في تعاملات اليوم
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024
سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية وفقًا لآخر التحديثات كما يلي:
- سجلت سبيكة ذهب وزن 1 جرام نحو 441.97 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام نحو 1,002.58 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 5 جرامات نحو 1,869.27 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 10 جرامات نحو 3,574.98 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 15.55 جرام (نصف أونصة) نحو 5,448.55 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 20 جرامًا نحو 6,949.99 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 31.1 جرام (1 أونصة) نحو 10,667.29 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 50 جرامًا نحو 17,057.07 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 100 جرام نحو 33,718.27 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 116.6 جرام (10 تولة) نحو 39,288.05 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 250 جرام (ربع كيلو) نحو 83,906.66 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 500 جرام (نصف كيلو) نحو 167,278.71 ريال سعودي.
- سجلت سبيكة ذهب وزن 1000 جرام (كيلو) نحو 331,429.31 ريال سعودي.
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