الرياضة - 11:41 - تراجع سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 11:41 صباحاً - سعر الذهب.. تراجعت أسعار الذهب عالميًا بسبب عمليات جني الأرباح وبعض التأثيرات من البيانات الاقتصادية الأمريكية، بينما استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 يناير 2025، ببداية تعاملات الصاغة، ليحافظ عيار 21 الآن على آخر زيادة سجلها أمس، والمقدرة بنحو 25 جنيهًا.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب عالميا، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر أونصة الذهب نحو 2772.38 دولار للبيع، و2772.1 دولار للشراء، وذلك وفقا لما أعلنت عنه بورصات الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم.

توقعات سعر الذهب عالميا

من جانبه، أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، أن تراجع أسعار الذهب في البورصة العالمية كان نتيجة لجنى الأرباح بعد ارتفاع قوي دام ثلاثة أيام، حقق فيها الذهب مكاسب تزيد عن 2.0%، كما أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع طلبات البطالة إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وأشار إمبابي إلى أن الأسواق العالمية تترقب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بُعد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مضيفًا أن سعر الذهب في البورصة العالمية يتداول بالقرب من أعلى مستوى له منذ الأول من نوفمبر، بفعل عدم اليقين حول السياسات التجارية للرئيس ترامب، ما دفع المستثمرين للتحوط بالذهب.

كما ذكر أن التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام قد عززت الطلب على الذهب. وأثارت تصريحات ترامب حول التعريفات الجمركية مخاوف من موجة جديدة من الحرب التجارية، ما زاد من الطلب على الأصول الآمنة ورفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

سعر الذهب الآن عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا اليوم، ليصل إلى 4371.5 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في بداية تعاملات اليوم نحو 4007.25 جنيه للبيع، و3981 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 3825 جنيهًا للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3278.5 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 2550 جنيهًا للبيع، و2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

وحقق سعر جرام الذهب عيار 12 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 2185.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر الآن نحو 1639.25 جنيه للبيع، و1628.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر الآن مسجلا نحو 30600 جنيه للبيع، و30400 جنيه للشراء.