الرياضة - 11:41 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 24 يناير 2025.. حديد المصريين يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 11:41 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت.. كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 24 يناير 2025 في الأسواق المصرية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 24 يناير 2025

تستعرض كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــــــــــا.

سعر الحديد اليوم

-سعر حديد عز اليوم الجمعة في مصر نحو 39 ألفًا و983 جنيهًا.

- سعر حديد المصريين اليوم الجمعة للطن، سجل 37 ألفًا و400 جنيه.

- سعر حديد العتال اليوم الجمعة سجل 38 ألف جنيه للطن و100 جنيه.

- سعر حديد السويس اليوم الجمعة سجل 37 ألف جنيه للطن و400 جنيه.

- سعر حديد بشاي اليوم الجمعة سجل 37 ألف جنيه للطن و800 جنيه.

- سعر حديد العشري اليوم للطن، سجل 36 ألفًا و700 جنيه.

- سعر حديد ستيل اليوم، سجل 36 ألفًا و100 جنيه للطن.

-سعر الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا 968 جنيهًا للطن،

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر أسمنت السويدي اليوم الجمعة 3 آلاف جنيه للطن.

- سعر أسمنت قنا اليوم الجمعة 3 آلاف جنيه و50 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس اليوم الجمعة 2950 جنيها للطن.

- سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة 2880 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص اليوم الجمعة 2880 جنيها للطن.

- سعر أسمنت النصر اليوم الجمعة 2790 جنيها للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل اليوم الجمعة 2780 جنيها للطن.

-سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2878 جنيهًا للطن.