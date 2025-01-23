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الرياضة - 06:46 - بـ 50.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:46 - بـ 50.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - بـ 50.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 06:46 مساءً - شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا خلال تداولات اليوم الخميس 23 يناير 2025، في البنوك العاملة بمصر، بحسب آخر تحديث له، حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 50.35 جنيه للبيع، و50.22 جنيه للشراء، فيما سجل في البنك الأهلي المصري نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار

وتقدم كلمتك لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 50.35 جنيه للبيع، و50.22 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم، نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات اليوم إلى 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 23 يناير 2025، إلى 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 50.39 جنيه للبيع، و50.29 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 23 يناير 2025، على مؤشر جوجل نحو 50.29 جنيه.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
سعر الدولار اليوم الخميس 23 يناير 2025
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.35 جنيه 50.22 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 50.33 جنيه 50.23 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.33 جنيه 50.23 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.33 جنيه 50.23 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.33 جنيه 50.23 جنيه
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.33 جنيه 50.23 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.39 جنيه 50.29 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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