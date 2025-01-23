الرياضة - 09:57 - موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة غدا 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:57 مساءً - مواقيت الصلاة غدا.. مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، موعد صلاة العشاء، موعد أذان المغرب، موعد أذان العصر، مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة غدا، كافة المصطلحات السابقة يتزايد البحث عنها بشكل مستمر من قبل المسلمين، حرصا منهم على ضبط مواعيد يومهم حسب موعد كل صلاة، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية كل ما يخص مواقيت الصلاة غدا الجمعة 24 يناير 2025.

مواقيت الصلاة غدا

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مواقيت الصلاة غدا الجمعة 24 يناير 2025 في مدن محافظات مصر

مواقيت الصلاة غدا في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:19 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 12:7 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 3:5 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:25 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:46 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:25 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:12 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 3:8 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:28 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:50 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 5:21 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 12:8 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 3:5 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 5:25 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 6:46 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:20 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 12:7 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 3:2 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:23 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:44 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 5:19 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 12:6 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 3:3 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 5:23 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الجمعة 24 يناير 2025، الموافق 24 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 6:44 مساء.