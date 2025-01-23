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بتروجت يواجه المصري البورسعيدي المنتعش في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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بتروجت يواجه المصري البورسعيدي المنتعش في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

بتروجت يواجه المصري البورسعيدي المنتعش في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 09:20 صباحاً - الدوري المصري، يحتضن ستاد السويس الجديد، اليوم الخميس مباراة بتروجت والمصري، في الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل المصري لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لدور ربع نهائي الكونفدرالية علاوة على فوزه أمام فاركو بهدف نظيف بالجولة الماضية، بينما تعادل بتروجت مع إنبي سلبيًا بدون أهداف في الجولة الماضية للدوري.

 

مسيرة بتروجت والمصري في الدوري الممتاز 

وحصد فريق بتروجت 10 نقاط خلال مشواره ببطولة الدوري المصري الموسم الجاري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البترولي في مباراتين، وتعادل في 4 مواجهات وخسر اثنتين، وسجل لاعبو بتروجت 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

 


فيما حصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره في بطولة الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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