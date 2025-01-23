الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:06 مساءً - سعر الذهب والدولار.. ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 في سوق الصاغة، تزامناً مع تراجع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر

سعر الذهب والدولار

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سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4354.25 جنيه للبيع، 4320 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3991.5 جنيه للبيع، 3960 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3810 جنيهًا للبيع، 3780 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3265.75 جنيه للبيع، 3240 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2540 جنيه للبيع، 2520 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2177.25 جنيه للبيع، 2160 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1632.75 جنيه للبيع، 1620 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 30480 جنيه للبيع، 30240 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب، سجل نحو 2746.29 دولار للبيع، 2746.02 دولار للشراء.

سعر الدولار الآن في مصر

سجل سعر الدولارفي بنك قناة السويس نحو 50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.39 للبيع جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 للبيع جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 للبيع جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.29 جنيه للشراء، و50.38 للبيع جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 50.27 جنيه للشراء، و50.37 للبيع جنيه للبيع.