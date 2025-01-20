الرياضة - 04:56 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 04:56 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن .. انخفض سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين 20 يناير 2025، تزامناً مع تراجع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2513.25 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30160 جنيه للبيع، 30000 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب نحو 2710.1 دولار للبيع، 2709.74 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 50.29 جنيه للشراء، 50.42 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.31 جنيه للشراء، 50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار نحو 50.30 جنيه للشراء، 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.29 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع.