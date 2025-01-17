الرياضة - 03:56 - كولر: الأهلي بمن حضر.. والجمهور اللاعب رقم 12 ويمنحنا القوة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 03:56 مساءً - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الأحمر لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: «أتمنى أن تكون مباراة موفقة لنا، وأعلم أنها ستكون مواجهة صعبة، لأن المنافس لعب بشكل جيد ويتصدر المجموعة، وقد أرهقنا على ملعبه خلال مباراة الذهاب».

وأضاف: «هدفنا تحقيق الفوز وتصدر المجموعة، وهذه مهمة ليست سهلة على الإطلاق، ولكننا نستعد جيدا، ولدينا «سكواد» كبير قادر على تعويض الغيابات».

وعن الغيابات قال: «بالفعل لدينا إصابات عديدة ومؤثرة ولكن جودة لاعبينا تعوض الغائبين وكل من يشارك يملك فرصة لتقديم نفسه بشكل جيد وإثبات جدارته».

وواصل: «نخوض المران الختامي اليوم وبناء عليه سوف نحدد المجموعة الأكثر جاهزية والمباراة ليست سهلة لكي نخوضها بعناصر شابة أو من غير المشاركين بصفة أساسية».

وأكمل: «الحديث مبكر عن حظوظ الفوز بالبطولة، ولكن الانتصارات تعد مؤشر على ذلك وقد توجنا باللقب مرتين ونسعى للقب الثالث على التوالي ولكن هذا لا يعني أن المنافسين لديهم حظوظ أقل».

وشدد: «نمتلك خبرات كبيرة ولكن ضغط المباريات يمثل صعوبة ورغم كل شيئ نحن أقوياء ونعتمد على جمهورنا الذي يمثل اللاعب رقم 12 ويمنحنا قوة كبيرة».

واختتمم: «الأهلي دائما بمن حضر ولدينا ثقة في الجميع والكل جاهز لجميع المباريات».