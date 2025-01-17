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الرياضة - 01:06 - مفاجأة.. فرانكفورت ينفي التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال مرموش - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:06 - مفاجأة.. فرانكفورت ينفي التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال مرموش - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - مفاجأة.. فرانكفورت ينفي التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 01:06 مساءً - نفى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن المهاجم الدولي المصري عمر مرموش.

ويمتد عقد مرموش مع آينتراخت فرانكفورت حتى عام 2027، وإذا انتقل مقابل هذا المبلغ تقريبًا، فسيكون ثاني أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي بعد المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، الذي انتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 95 مليون يورو عام 2023.

وسجل مرموش 15 هدفًا في الدوري الألماني «بوندسليجا» هذا الموسم مع فرانكفورت، صاحب المركز الثالث بترتيب المسابقة، والذي اعتاد بيع مهاجميه الرئيسيين في السنوات الأخيرة، رغم أدائهم الجيد.

مفاجأة.. فرانكفورت ينفي التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال مرموش

وذكر النادي الألماني، اليوم الجمعة، إن الاتفاق بشأن انضمام مرموش لمانشستر سيتي، الذي تداولته وسائل إعلام مختلفة لم يتم التوصل إليه بعد.

وقال دينو توبمولر، مدرب فرانكفورت، أمس الخميس، إن مرموش سيبدأ المباراة ضد بوروسيا دورتموند، في وقت لاحق اليوم الجمعة، لكن النادي أضاف أن هذا الأمر لم يحسم بعد.

تقارير: مانشستر سيتي يحسم صفقة عمر مرموش

وبحسب شبكة «سكاي» الإخبارية، فإن فرانكفورت سيسمح لعمر مرموش بالرحيل مقابل رسوم تبلغ حوالي 80 مليون يورو.

وكشفت تقارير إخبارية أن مانشستر سيتي، بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي عانى مؤخرًا من النتائج المهتزة، عرض عقدا لمدة خمس سنوات على مرموش.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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