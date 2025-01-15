الرياضة - 09:36 - «بايدن»: توصلنا اليوم بمساعدة مصر وقطر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:36 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المنتهية ولايته، إن الولايات المتحدة الأمريكية توصلت اليوم بمساعدة مصر وقطر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لإنهاء القتال في غزة وبدء العمل على بناء السلام والأمن.

وأضاف «بايدن» خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق من شأنه أن يوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون ويعيد المحتجزين إلى أسرهم بعد أكثر من 15 شهرا، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد طفرة في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابع: «مستمرون في التواصل مع القيادة المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، قائلًا: «سنبقى المفاوضات جارية بشأن غزة لأطول وقت ممكن».

واستكمل أنه حان الوقت لإنهاء القتال في غزة وبدء العمل على بناء السلام والأمن، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع، وأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل نهاية دائمة للحرب، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة سنناقش مع الإسرائيليين المرحلة الثانية من اتفاق غزة.